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На Московском большом кольце произошло смертельное ДТП

Жертвой аварии стал минимум один человек

Дорожно-транспортное пришествие в Сергиево-Посадском городском округе зарегистрировано в 15:30 по мск. Столкнулись два автомобиля, сообщили в Минтрансе Подмосковья, не предоставив больше никакой информации. 

Известно, что в аварии погиб один человек. Возможно, есть еще жертвы, однако в распоряжении редакции издания "Подмосковье сегодня" других сведений нет. Известно, что ДТП произошло на 94-м километре трассы А-108, больше известной как Московское большое кольцо, или "большая бетонка".  

Ксения АНДРЕЕВА
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