Нибиру
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Дорожно-транспортное пришествие в Сергиево-Посадском городском округе зарегистрировано в 15:30 по мск. Столкнулись два автомобиля, сообщили в Минтрансе Подмосковья, не предоставив больше никакой информации.
Известно, что в аварии погиб один человек. Возможно, есть еще жертвы, однако в распоряжении редакции издания "Подмосковье сегодня" других сведений нет. Известно, что ДТП произошло на 94-м километре трассы А-108, больше известной как Московское большое кольцо, или "большая бетонка".
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