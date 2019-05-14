Жертвой аварии стал минимум один человек

Дорожно-транспортное пришествие в Сергиево-Посадском городском округе зарегистрировано в 15:30 по мск. Столкнулись два автомобиля, сообщили в Минтрансе Подмосковья, не предоставив больше никакой информации.

Известно, что в аварии погиб один человек. Возможно, есть еще жертвы, однако в распоряжении редакции издания "Подмосковье сегодня" других сведений нет. Известно, что ДТП произошло на 94-м километре трассы А-108, больше известной как Московское большое кольцо, или "большая бетонка".