В происшествии пострадали трое человек

Кортеж лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа попал в ДТП по пути в город Хакберри. Там он должен был выступить перед сотрудниками экспортного терминала по сжижению природного газа с новой программой по развитию энергетики "Америка прежде всего – Энергетическая политика".

Авария произошла в районе населенного пункта Лейк-Чарльз. Лимузин, в котором находился Дональд Трамп, не пострадал. Жертвами ДТП стали трое полицейских, сопровождающих главу государства на мотоциклах.

Дорога была временно перекрыта, пока сопровождающие Трампа полицейские оказывали первую помощь пострадавшим коллегам. Их доставили в ближайшую больницу штата Луизиана с серьезными травмами.

Первой об аварии сообщила Дженнифер Джейкобс, корреспондент Bloomberg из пресс-пула Белого дома. Она делилась комментариями и снимками с места происшествия в своем Twitter.

Причину ДТП Джейкобс не назвала, но, сославшись на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, сообщила, что Трампа вместе с его сопровождением доставили обратно в аэропорт.