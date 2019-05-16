В московском институте прогремел мощный взрыв. Подробности

Есть пострадавшие

ЧП, по предварительным данным, произошло в институте физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина на Ленинском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал МК: срочные новости.

По информации "РЕН ТВ", в институте обрушилась стена. Два человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там же агентству рассказали, что причиной случившегося стал взорвавшийся баллон с газом.

"Во время опыта взорвался баллон с углекислым газом. В кабинете частично выбило стекла",

– сообщил собеседник, уточнив, что взрыв, к счастью, не спровоцировал возгорание.

Официального подтверждения информации пока не поступало.