В московском институте прогремел мощный взрыв. Подробности

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ЧП, по предварительным данным, произошло в институте физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина на Ленинском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал МК: срочные новости.
По информации "РЕН ТВ", в институте обрушилась стена. Два человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там же агентству рассказали, что причиной случившегося стал взорвавшийся баллон с газом.
"Во время опыта взорвался баллон с углекислым газом. В кабинете частично выбило стекла",
– сообщил собеседник, уточнив, что взрыв, к счастью, не спровоцировал возгорание.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
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