Граждане РФ входили в группировку, заражавшую компьютеры "двухголовым монстром"

Полиция Евросоюза ведет розыск пятерых граждан РФ, которые являются членами хакерской группы GozNym, распространявшей одноименный вирус ради наживы. Об этом сообщается на сайте Европола.



В заявлении говорится, что сложная и масштабная сеть киберпреступников использовала вирус GozNym, пытаясь украсть около $100 млн у более чем 41 тысячи жертв, большинство из которых составляли коммерческие компании и банки. Раскрыть сеть удалось в результате "беспрецедентной" операции, включавшей обыски в Болгарии, Грузии и на Украине. Некоторые члены хакерской группы уже задержаны. Среди них гражданин Болгарии, ответственный за зашифровку вируса, а также его соотечественник, отвечавший непосредственно за взлом доступа к банковским счетам. Еще три человека – два россиянина и украинец – занимались обналичиванием средств. Они тоже задержаны. Но нескольким фигурантам дела все же удалось скрыться.

"Пять российских граждан <…> остаются в бегах. <…> в число этих обвиняемых входит разработчик вредоносного ПО GozNym, который следил за его разработкой, применением и сдачей в аренду другим киберпреступникам",

– говорится в сообщении Европола.

Еще об одном из них известно, что он занимался рассылкой спама, в котором содержался троян.

В 2016 г. вирус GozNym атаковал более 20 банков США и Канады. Его особенностью было то, что он представлял собой гибрид из двух старых вирусов Nyamaim и Gozi. От первого он позаимствовал способность прятаться от антивируса, а от второго – возможность заражать компьютер. За свои способности пользователи окрестили его "двухголовым монстром".