Усмирять разгоряченную женщину пришлось полицейским

Инцидент произошел в аэропорту Симферополя. Женщина 1954 года устроила драку с бортпроводником, который указал ей на место. В прямом смысле этого слова.

Пассажирка в изрядном подпитии пыталась преждевременно покинуть лайнер, который прилетел из Москвы. На просьбу вернуться в свое в кресло накинулась на стюарда. Пришлось вызвать полицейских, которые задержали скандалистку, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала",

– цитирует Волк РБК.

После задержания пенсионерку отправили на медицинское освидетельствование, уточняет "ФедералПресс". По данному факту проводится проверка.