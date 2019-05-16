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В Крыму пьяная россиянка ударила борпроводника

Усмирять разгоряченную женщину пришлось полицейским

Инцидент произошел в аэропорту Симферополя. Женщина 1954 года устроила драку с бортпроводником, который указал ей на место. В прямом смысле этого слова.

Пассажирка в изрядном подпитии пыталась преждевременно покинуть лайнер, который прилетел из Москвы. На просьбу вернуться в свое в кресло накинулась на стюарда. Пришлось вызвать полицейских, которые задержали скандалистку, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала",

цитирует Волк РБК.

После задержания пенсионерку отправили на медицинское освидетельствование, уточняет "ФедералПресс". По данному факту проводится проверка. 

Ксения АНДРЕЕВА
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