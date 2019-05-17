В Москве произошло задымление в РУДН

Нибиру
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В Российском университете дружбы народов (РУДН) на
юго-западе столицы проводится эвакуация.
Как рассказал представитель экстренных служб города, в учебном заведении начал распространяться дым.
"Очаг задымления находится в подвале учебного корпуса, проводится эвакуация людей", – сообщил он РИА "Новости".
Возник ли в здании пожар, не уточняется. На месте работают подразделения МЧС.
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода