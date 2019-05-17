В Москве произошло задымление в РУДН

Из вуза спешно выводят людей

В Российском университете дружбы народов (РУДН) на юго-западе столицы проводится эвакуация.



Как рассказал представитель экстренных служб города, в учебном заведении начал распространяться дым.

"Очаг задымления находится в подвале учебного корпуса, проводится эвакуация людей", – сообщил он РИА "Новости".

Возник ли в здании пожар, не уточняется. На месте работают подразделения МЧС.