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В Москве произошло задымление в РУДН

Из вуза спешно выводят людей

В Российском университете дружбы народов (РУДН) на юго-западе столицы проводится эвакуация.

Как рассказал представитель экстренных служб города, в учебном заведении начал распространяться дым.

"Очаг задымления находится в подвале учебного корпуса, проводится эвакуация людей", – сообщил он РИА "Новости".

Возник ли в здании пожар, не уточняется. На месте работают подразделения МЧС.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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