Самолет совершил вынужденную посадку

Известие о теракте получил экипаж воздушного корабля, следовавшего из Киева в Египет. Сообщалось, что на борту находится бомба. В результате борт Борисполь – Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку в Одессе, рассказалдиректор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Он уточнил, что экстренное сообщение о посадке в Малиновский отдел полиции поступило от "Украэроруха" ранним утром, в 5:00, пишет "Украинская правда".

Весть от заложенной бомбе поступила от анонимного источника. Как выяснилось позже, она была ложной.

"На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов",

– пояснил Тракало.



