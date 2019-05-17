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Украинский лайнер прервал полет из-за угрозы теракта

Самолет совершил вынужденную посадку

Известие о теракте получил экипаж воздушного корабля, следовавшего из Киева в Египет. Сообщалось, что на борту находится бомба. В результате борт  Борисполь – Шарм-эш-Шейх совершил вынужденную посадку в Одессе, рассказалдиректор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Он уточнил, что экстренное сообщение о посадке в Малиновский отдел полиции поступило от "Украэроруха" ранним утром, в 5:00, пишет "Украинская правда". 

Весть от заложенной бомбе поступила от анонимного источника. Как выяснилось позже, она была ложной. 

"На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов",

– пояснил Тракало. 


Ксения АНДРЕЕВА
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