Жильцы оказались отрезаны от выхода

ЧП произошло на улице Немчинова на севере столицы. Пожар начался в одной из квартир на третьем этаже. Люди не могли выбраться сами и ждали спасения. В здании сильное задымление с пятого до девятый этажи.

На место прибыли 10 пожарных расчетов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.

Между тем спасатели сообщают, что пожар начался на четвертом этаже. По последним данным, его уже удалось локализовать. Жильцов эвакуировали из квартиры.

"В 18 часов 52 минуты загорание локализовано на площади 20 кв. метров. Спасено 5 человек. Одному человеку понадобилась помощь медиков", – говорится на сайте столичного главка МЧС.