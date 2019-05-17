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В Волгограде "КамАЗ" протаранил маршрутку. Подробности

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Пострадали 14 человек

Страшное ДТП произошло в Советском районе Волгограда. На Университетском проспекте грузовик протаранил маршрутку с пассажирами. От удара микроавтобус врезался в столб. В результате аварии пострадали 14 человек, 13 из них увезли в больницу. Трое – в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в облздраве.

ДТП случилось в 19:30 (18:30 мск). По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, рассказали информагентству в пресс-службе областного главка МВД.

В Сети появились фото и видео происшествия. Тем временем портал v1.ru уточняет, что в маршрутку врезался "МАЗ", а не "КамАЗ". Автомобиль перевозил 20 т селитры.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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