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Под Петербургом заживо закопали мигранта

На тело наткнулись строители

Тело мужчины с пробитой головой обнаружили во время земляных работ в городе Мурино, недалеко от станции метро "Девяткино". Предположительно, мигрант, подсобный рабочий некоего ООО, был похоронен заживо.

По крайней мере, на такой исход его жизни указывал ряд фактов. Из одежды на теле жертвы были только трусы. Злоумышленники связали его ноги проводом, а в рот поместили деревянный черенок, пишет АН "Оперативное прикрытие".

Рядом с "могилой" гастарбайтера откопали его одежду и телефон, уточняет FlashNord. За умышленное убийство преступники ответят по закону. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Ксения АНДРЕЕВА
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