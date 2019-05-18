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Остановили на полосе: самолет в Сургуте вернули обратно из-за странного запаха

Пассажиры вовремя сообщили о случившемся пилотам

В Сургуте самолет авиакомпании Utair уже вышел на взлетно-посадочную полосу, однако в это время пилоты решили вернуть лайнер обратно. Причиной стал запах гари в салоне. Об этом рассказала пассажирка.

"Нас уже выкатили на взлетно-посадочную полосу, как с хвоста самолета пошел сильный запах гари", – цитирует ее "Ноябрьск 24".

При этом, что стало причиной запаха в пресс-службе авиакомпании не сообщили.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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