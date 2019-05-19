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В Египте рядом с туристическим автобусом взорвалась бомба

Фото: www.globallookpress.com
Пострадали 14 человек

Взрыв прогремел в Гизе, городе близ Каира. Возле туристического автобуса сработало взрывное устройство. ЧП случилось недалеко от Большого египетского музея. В результате взрыва ранены 14 человек, передает телеканал Al Hadath.

На месте работают экстренные службы. Были ли в автобусе туристы из России, пока неизвестно. По информации Reuters:, большинство раненых – иностранцы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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