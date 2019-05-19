В Египте рядом с туристическим автобусом взорвалась бомба

Пострадали 14 человек

Взрыв прогремел в Гизе, городе близ Каира. Возле туристического автобуса сработало взрывное устройство. ЧП случилось недалеко от Большого египетского музея. В результате взрыва ранены 14 человек, передает телеканал Al Hadath.

انفجار عبوة ناسفة قرب المتحف المصري الجديد بالجيزة https://t.co/2PebW3tlZ7 — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) 19 мая 2019 г.

На месте работают экстренные службы. Были ли в автобусе туристы из России, пока неизвестно. По информации Reuters:, большинство раненых – иностранцы.