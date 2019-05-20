Есть жертвы

Во время сварочных работ на АЗС в Серпухове произошло ЧП на емкости для хранения нефтепродуктов. Как сообщил представитель МЧС, три человека погибло.

Он добавил в разговоре с изданием Life.ru, что один человек пострадал. По информации телеканала "360", произошел хлопок паров бензина. Спецслужбы работают на месте происшествия и выясняют подробности взрыва. По предварительной версии, рабочие нарушили технику безопасности во время сварки, передает агентство ТАСС.

Очевидцы рассказали telegram-каналу Life Shot, что после хлопка "было много пыли".