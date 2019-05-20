Нибиру
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В кемеровском автосалоне компании Hyundai и автоцентре Славия, которые расположены в Центральном районе города, произошел пожар 20 мая. Информации о пострадавших пока нет.
Свидетели делятся фотографиями с места происшествия. Как передает telegram-канал "Говорит Москва", валит густой черный дым, который видно издалека. Очевидец рассказал telegram-каналу Readovka, перед началом пожара он услышал хлопок.
Пожарные пытаются локализовать возгорание, сообщает "Комсомольская правда". К тушению пожара привлекли 11 единиц техники.
Как стало известно telegram-каналу Varlamov News, в 40 метрах от зданий находится заправка. Life Shot сообщает, что ветер дует в противоположную сторону от заправки, поэтому никакой угрозы нет.
Telegram-канал "360" опубликовал видео пожара, охватившем 1000 кв метров, на котором видно, насколько сильно здание охвачено дымом.
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