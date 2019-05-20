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В Подмосковье произошло жуткое ЧП из-за аварийной остановки россиянки

Автомобилистка погибла на месте происшествия

Девушка 20 мая, следуя по трассе М4 "Дон", неожиданно остановилась и вышла из машины, чтобы установить аварийный знак. Однако она не успела этого сделать, ехавший в сторону области грузовик не заметил ее.

Машина врезалась в автомобиль, стоящий на дороге, с такой силой, что он отлетел в отбойник, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Как рассказал очевидец этого страшного ДТП, автомобилистка лишилась жизни моментально. 

Полина ИВАНОВА
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