Автомобилистка погибла на месте происшествия

Девушка 20 мая, следуя по трассе М4 "Дон", неожиданно остановилась и вышла из машины, чтобы установить аварийный знак. Однако она не успела этого сделать, ехавший в сторону области грузовик не заметил ее.

Машина врезалась в автомобиль, стоящий на дороге, с такой силой, что он отлетел в отбойник, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Как рассказал очевидец этого страшного ДТП, автомобилистка лишилась жизни моментально.