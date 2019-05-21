В "Крыму" эвакуируют граждан

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В кировском торговом центре, названном в честь полуострова Крым, проходит эвакуация. Посетителей
экстренно выводят на улицу из-за поступившего сообщения о заложенной
взрывчатке.
Об этом пишет местный портал Newsler со ссылкой на очевидцев.
"Из ТЦ "Крым" эвакуируют покупателей", – сказал один из них.
По их словам, горожане покидают здание без паники и не спеша. Более того, они не расходятся восвояси, а стоят около торгового центра, видимо, ожидая окончания обследования кинологами. На месте находятся спецслужбы, роль которых в поисковой операции не уточняется.
О том, что полиция получила тревожное от неизвестных, рассказал один из охранников "Крыма".
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