В "Крыму" эвакуируют граждан

Неизвестные сообщили о заложенной бомбе

В кировском торговом центре, названном в честь полуострова Крым, проходит эвакуация. Посетителей экстренно выводят на улицу из-за поступившего сообщения о заложенной взрывчатке.



Об этом пишет местный портал Newsler со ссылкой на очевидцев.

"Из ТЦ "Крым" эвакуируют покупателей", – сказал один из них.

По их словам, горожане покидают здание без паники и не спеша. Более того, они не расходятся восвояси, а стоят около торгового центра, видимо, ожидая окончания обследования кинологами. На месте находятся спецслужбы, роль которых в поисковой операции не уточняется.

О том, что полиция получила тревожное от неизвестных, рассказал один из охранников "Крыма".