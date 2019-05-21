В Подмосковье поймали опасного таксиста-грабителя

Водитель угрожал пассажиру предметом, похожим на пистолет

В Красногорске таксист во время вызова неожиданно остановил машину и выманил у клиента деньги и мобильный телефон. После чего высадил у деревни Гольева и быстро умчался. Потерпевший тут же обратился в полицию.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", таксиста быстро нашли с помощью плана "Перехват" и задержали. Во время обыска у подозреваемого нашли 5 мобильных, оружие, которым он угрожал, а также деньги.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Если вину таксиста докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы, говорится в заявлении пресс-службы регионального МВД.