В Подмосковье поймали опасного таксиста-грабителя

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В Красногорске таксист во время вызова неожиданно остановил машину и выманил у клиента деньги и мобильный телефон. После чего высадил у деревни Гольева и быстро умчался. Потерпевший тут же обратился в полицию.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", таксиста быстро нашли с помощью плана "Перехват" и задержали. Во время обыска у подозреваемого нашли 5 мобильных, оружие, которым он угрожал, а также деньги.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Если вину таксиста докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы, говорится в заявлении пресс-службы регионального МВД.
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