Люди оказались в ловушке: в московском метро застрял поезд

ЧП произошло между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская"

На Солнцевской линии московского метро закрыли вход на три станции из-за сбоя в работе. По предварительной версии, поезд встал на путях из-за технической неисправности. При этом в тоннеле всего находятся три состава с пассажирами.

Вход закрыт на станции "Петровский Парк", "Савёловская" и "Шелепиха", об этом стало известно радиостанции "Говорит Москва". Как сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", попытка отбуксировать поезд, который послужил причиной "пробки", провалилась. По информации источника агентства "Интерфакс", в сторону центра нет движения на участке "Раменки" – "Хорошевская".

Как передает пресс-служба метро, в обратном направлении поезда едут с увеличенным интервалом. Больше тысячи человек находятся в застрявших поездах. Эвакуация уже началась, пассажиры одного из поездов вышли на станцию.