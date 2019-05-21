В Сыктывкаре пенсионерка жестоко расправилась с мужем

По предварительной версии, россиянка до смерти забила супруга

В республике Коми сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о гибели мужчины. Он умер в больнице, куда попал после того, как получил несколько ударов по голове. Предположительно, избила россиянина его 55-летняя жена.

Подозреваемая свою причастность к гибели супруга отрицает, передает пресс-служба СК по региону. Как отмечает агентство FlashNord, россиянке назначили меру пресечения в виде запрета на некоторые действия, пока продолжается расследование по возбужденному уголовному делу.