В Сыктывкаре пенсионерка жестоко расправилась с мужем

Нибиру
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В республике Коми сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о гибели мужчины. Он умер в больнице, куда попал после того, как получил несколько ударов по голове. Предположительно, избила россиянина его 55-летняя жена.
Подозреваемая свою причастность к гибели супруга отрицает, передает пресс-служба СК по региону. Как отмечает агентство FlashNord, россиянке назначили меру пресечения в виде запрета на некоторые действия, пока продолжается расследование по возбужденному уголовному делу.
Но только при выполнении четких условий
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