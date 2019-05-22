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Загорелся на взлете: ЧП с самолетом под Ставрополем попало на видео

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Markin (CC BY-SA 2.0)
Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы

Ан-2 не набрал нужной скорости при разгоне. В результате самолет выкатился с ВПП и загорелся. ЧП случилось на Ставрополье, в Новоселицком районе (село Журавское) в 14:50. Огонь, по предварительным данным, охватил моторный отсек. К счастью, никто не пострадал – пилот успел катапультироваться. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по СК.

Происшествие сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал "112".


Кристина ЧЕРНИКОВА
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