Загорелся на взлете: ЧП с самолетом под Ставрополем попало на видео

Нибиру
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Ан-2 не набрал нужной скорости при разгоне. В результате самолет выкатился с ВПП и загорелся. ЧП случилось на Ставрополье, в Новоселицком районе (село Журавское) в 14:50. Огонь, по предварительным данным, охватил моторный отсек. К счастью, никто не пострадал – пилот успел катапультироваться. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по СК.
Происшествие сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал "112".
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