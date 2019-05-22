На крупном рынке в Подмосковье произошел пожар

Огонь быстро охватил павильоны

Рядом с подмосковным Дмитровым загорелся строительный рынок "Торговый комплекс Габо".

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.

"Возгорание началось в магазине электроинструментов. Огонь быстро перекинулся на соседний магазин, продающий краски. Пожарные приехали через 20 минут", – рассказал свидетель происшествия.

Всех людей с рынка быстро эвакуировали, никто не пострадал. Причины возгорания неизвестны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах, пожарным удалось локализовать огонь на площади 400 кв. м.