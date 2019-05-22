Пострадавший лишился почти 2 млн рублей

В Петербурге ищут преступников, укравших деньги у выпускника СПбГУ, который приехал из Китая в Россию на учебу и остался работать в этой стране.

Накануне 31-летний пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. По его словам, вечером на Васильевском спуске двое мужчин разбили в BMW 320i стекло и вытащили оттуда около 1,7 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.4 п. "б" УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления", – рассказал источник Flashnord в полиции.

По описанию мужчины имели худое телосложение, были одеты в темную одежду, один из которых был в панамке.