Нибиру
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В Петербурге ищут преступников, укравших деньги у выпускника СПбГУ, который приехал из Китая в Россию на учебу и остался работать в этой стране.
Накануне 31-летний пострадавший обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. По его словам, вечером на Васильевском спуске двое мужчин разбили в BMW 320i стекло и вытащили оттуда около 1,7 млн рублей.
"Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.4 п. "б" УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления", – рассказал источник Flashnord в полиции.
По описанию мужчины имели худое телосложение, были одеты в темную одежду, один из которых был в панамке.
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Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение