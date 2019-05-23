В Удмуртии произошел смертельный пожар

Погибли пять человек

В селе Пудем сгорел частный дом в ночь с 22 на 23 мая. Потушив огонь, пожарные увидели страшную картину. Оказалось, что трагедия унесла жизни пятерых человек, троих из которых пока не удалось опознать.

По предварительной версии, как сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии, люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Как передает издание "Свободная пресса", сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту этой трагедии.