В Удмуртии произошел смертельный пожар

Нибиру
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В селе Пудем сгорел частный дом в ночь с 22 на 23 мая. Потушив огонь, пожарные увидели страшную картину. Оказалось, что трагедия унесла жизни пятерых человек, троих из которых пока не удалось опознать.
По предварительной версии, как сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии, люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погибли из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Как передает издание "Свободная пресса", сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту этой трагедии.
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