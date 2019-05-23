Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пилоты уснули": рейс в Крым срочно вернули в Москву

Фото: www.globallookpress.com
На борту случилось ЧП

Летевший из Москвы в Симферополь лайнер авиакомпании Red Wings вернулся обратно в Домодедово из-за неожиданного происшествия.

Как сообщает Mash, во время полета один из пассажиров вдруг лишился рассудка. Он принялся швыряться вещами вокруг и орал: "Пилоты, *** (блин), уснули в кабине!" 

Своим неадекватным поведением он вызвал панику среди остальных пассажиров и даже драку, в которой ему проломили голову. Получив серьезную травму, он притих. На всякий случай его привязали к креслу ремнями.

По прилете в аэропорт его встретили "скорая помощь" и службы безопасности.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей