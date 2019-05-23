"Пилоты уснули": рейс в Крым срочно вернули в Москву

На борту случилось ЧП

Летевший из Москвы в Симферополь лайнер авиакомпании Red Wings вернулся обратно в Домодедово из-за неожиданного происшествия.

Как сообщает Mash, во время полета один из пассажиров вдруг лишился рассудка. Он принялся швыряться вещами вокруг и орал: "Пилоты, *** (блин), уснули в кабине!"

Своим неадекватным поведением он вызвал панику среди остальных пассажиров и даже драку, в которой ему проломили голову. Получив серьезную травму, он притих. На всякий случай его привязали к креслу ремнями.

По прилете в аэропорт его встретили "скорая помощь" и службы безопасности.