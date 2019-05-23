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Маршрутка влетела на территорию детсада в Реутове

У машины внезапно отказали тормоза

ЧП случилось на проспекте Мира. Маршрутка врезалась в здание детского сада. По предварительным данным, внезапно отказали тормоза.

К счастью, во дворе в этот момент не было детей – авария случилась во время тихого часа. Маршрутка была пустой, водитель не пострадал.

О случившемся журналистам рассказали очевидцы. 

"Мой ребенок ходит в этот сад. По счастливой случайности никто не пострадал. У детей был тихий час, я думаю, они не поняли, в чем дело. Воспитатели говорят, удар был очень громкий",

– цитирует местную жительницу сайт "Подмосковье сегодня".

Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что проводят проверку после ДТП.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – приводит сообщение РЕН ТВ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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