Маршрутка влетела на территорию детсада в Реутове

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ЧП случилось на проспекте Мира. Маршрутка врезалась в здание детского сада. По предварительным данным, внезапно отказали тормоза.
К счастью, во дворе в этот момент не было детей – авария случилась во время тихого часа. Маршрутка была пустой, водитель не пострадал.
О случившемся журналистам рассказали очевидцы.
"Мой ребенок ходит в этот сад. По счастливой случайности никто не пострадал. У детей был тихий час, я думаю, они не поняли, в чем дело. Воспитатели говорят, удар был очень громкий",
– цитирует местную жительницу сайт "Подмосковье сегодня".
Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что проводят проверку после ДТП.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – приводит сообщение РЕН ТВ.
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