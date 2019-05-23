В Москве задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов

Преступника подозревают в покушении на губернатора Волгоградской области

В столице задержан Евгений Ремезов, подозреваемый в попытке убить главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Осуществлено задержание в Москве криминального "авторитета" Волгоградской области Евгения Ремезова", – цитирует сообщение "Федерал Пресс".

Ремезов оказался причастен к преступной группе, организовавшей нападение на Бочарова с целью запугать. Интерес преступников сводился к центральному рынку Волгограда, который был передан главой региона в собственность муниципалитету, пишет ТАСС.