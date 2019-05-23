Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
271 новости
В столице задержан Евгений Ремезов, подозреваемый в попытке убить главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Осуществлено задержание в Москве криминального "авторитета" Волгоградской области Евгения Ремезова", – цитирует сообщение "Федерал Пресс".
Ремезов оказался причастен к преступной группе, организовавшей нападение на Бочарова с целью запугать. Интерес преступников сводился к центральному рынку Волгограда, который был передан главой региона в собственность муниципалитету, пишет ТАСС.
Незалежной не удастся выжить за счет Запада