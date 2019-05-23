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Пойманный на наркотиках Абызов будет сидеть в СИЗО до конца июля

Бывшему министру продлили арест на два месяца

Басманный суд Москвы оставил под стражей экс-министра по координации "Открытого правительства" Михаила Абызова до 25 июля.

Об этом пишет "Федерал Пресс".

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета продлить арест на два месяца.

Михаила Абызова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он организовал преступную группу и похитил около 4 млрд рублей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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