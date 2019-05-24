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В Кургане лайнер "Боинг 737", который должен был следовать в Москву, отменил рейс из-за технических неполадок. Теперь 140 пассажиров ждут, когда необходимые компоненты для самолета привезут с базы в Тюмени.
Как передает агентство РИА "Новости", специалисты компании "ЮТэйр" должны прибыть в Курган. О том, какие именно неполадки произошли с самолетом, не сообщается.
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