Самолет не смог покинуть аэропорт вовремя

В Кургане лайнер "Боинг 737", который должен был следовать в Москву, отменил рейс из-за технических неполадок. Теперь 140 пассажиров ждут, когда необходимые компоненты для самолета привезут с базы в Тюмени.

Как передает агентство РИА "Новости", специалисты компании "ЮТэйр" должны прибыть в Курган. О том, какие именно неполадки произошли с самолетом, не сообщается.