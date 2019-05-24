Выстрелили несколько раз: в Туле напали на полицейского

Нибиру
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Трое мужчин, отобрав у полицейского табельное оружие, расстреляли его в Туле. Пострадавший с многочисленными ранениями находится в реанимации.
Как сообщает telegram-канал Life Shot, нападавших разыскивают по всему городу. На помощь полицейскому пришли местные рыбаки, услышав выстрелы.
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