Выстрелили несколько раз: в Туле напали на полицейского

Злоумышленники атаковали сотрудника правоохранительных органов, когда он был при исполнении

Трое мужчин, отобрав у полицейского табельное оружие, расстреляли его в Туле. Пострадавший с многочисленными ранениями находится в реанимации.

Как сообщает telegram-канал Life Shot, нападавших разыскивают по всему городу. На помощь полицейскому пришли местные рыбаки, услышав выстрелы.