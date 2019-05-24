Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выстрелили несколько раз: в Туле напали на полицейского

Злоумышленники атаковали сотрудника правоохранительных органов, когда он был при исполнении

Трое мужчин, отобрав у полицейского табельное оружие, расстреляли его в Туле. Пострадавший с многочисленными ранениями находится в реанимации.

Как сообщает telegram-канал Life Shot, нападавших разыскивают по всему городу. На помощь полицейскому пришли местные рыбаки, услышав выстрелы. 

Татьяна СКРИПНИЧЕНКО
новости партнеров
Загрузка...

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

Системой защиты банков воспользовались мошенники

Клиентов вводят в заблуждение при помощи СМС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей