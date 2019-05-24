Лох-Несского монстра нашли в Канаде

Шотландское чудовище уплыло за океан

Подросток из Флориды утверждает, что увидел знаменитую Несси в реке в канадской провинции Альберта.

По сообщению Daily Mail, семнадцатилетний студент университета Мэтью Д' Амико сумел сфотографировать чудовище, которое, судя по всему, преодолело 6 тыс. км, чтобы искупаться в новом водоеме.

Сам подросток абсолютно уверен в том, что встретился с Несси: по его словам, волосы на голове у него встали дыбом, когда он увидел монстра. Видела чудовище и 16-летняя сестра Мэтью. Она побежала к родителям, чтобы и те могли увидеть доисторическое животное, однако, когда они вернулись, Несси уже уплыла.

Легенда о том, что в шотландском озере Лох-Несс живет чудовище, существует с VI века, напоминает "МИР 24". Новый всплеск интереса к ней случился в 1934 г., когда в прессе появилась фотография странного существа – над водной гладью возвышалась маленькая голова на длинной шее. Снимок сделал полковник Роберт Уилсон. Однако позже выяснилось, что это был розыгрыш – один из приятелей Уилсона, умирая, признался, что фото было постановочным.