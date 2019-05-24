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Во Франции прогремел взрыв

ЧП случилось в Лионе

На пешеходной улице произошел взрыв. В результате ранены как минимум шесть человек, передает канал CNews. По предварительным данным, взорвался заминированный сверток.

Информация о пострадавших пока разнится.

ЧП случилось на улице Виктора Гюго, возле булочной, пишут французские СМИ.

Новость дополняется.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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