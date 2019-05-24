Во Франции прогремел взрыв

Нибиру
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На пешеходной улице произошел взрыв. В результате ранены как минимум шесть человек, передает канал CNews. По предварительным данным, взорвался заминированный сверток.
Информация о пострадавших пока разнится.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.
ЧП случилось на улице Виктора Гюго, возле булочной, пишут французские СМИ.
🇨🇵 [ALERTE] - Une explosion a eu lieu rue Victor-Hugo à #Lyon, dans le 2e arrondissement. À la hauteur de la "Brioche Dorée". Plusieurs blessés.— La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.
Selon les premières informations, il s'agirait d'un colis piégé. pic.twitter.com/NhE4Kg1vIO
Новость дополняется.
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