Во Франции прогремел взрыв

ЧП случилось в Лионе

На пешеходной улице произошел взрыв. В результате ранены как минимум шесть человек, передает канал CNews. По предварительным данным, взорвался заминированный сверток.

Информация о пострадавших пока разнится.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

ЧП случилось на улице Виктора Гюго, возле булочной, пишут французские СМИ.

🇨🇵 [ALERTE] - Une explosion a eu lieu rue Victor-Hugo à #Lyon, dans le 2e arrondissement. À la hauteur de la "Brioche Dorée". Plusieurs blessés.

Selon les premières informations, il s'agirait d'un colis piégé. pic.twitter.com/NhE4Kg1vIO — La Plume Libre (@LPLdirect) 24 мая 2019 г.

Новость дополняется.