Пенсионерка попала в реанимацию после падения с трапа самолета в Пулково

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В петербургском аэропорту Пулково пожилая россиянка рухнула с трапа самолета.
Об этом сообщает Flashnord со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Инцидент произошел рано утром по прилету рейса из Туниса. При сходе с борта 73-летняя женщина, по всей видимости, оступилась и рухнула вниз. К счастью, это произошло на последних ступеньках. Тем не менее, пострадавшей понадобилась серьезная помощь медиков.
Женщину госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.
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