Пенсионерка попала в реанимацию после падения с трапа самолета в Пулково

Женщина находится в тяжелом состоянии

В петербургском аэропорту Пулково пожилая россиянка рухнула с трапа самолета.

Об этом сообщает Flashnord со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Инцидент произошел рано утром по прилету рейса из Туниса. При сходе с борта 73-летняя женщина, по всей видимости, оступилась и рухнула вниз. К счастью, это произошло на последних ступеньках. Тем не менее, пострадавшей понадобилась серьезная помощь медиков.

Женщину госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.