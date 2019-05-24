В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием скорой помощи

Машины столкнулись лоб в лоб

На Щелковском шоссе столкнулись три автомобиля. Обошлось без жертв, но несколько человек сильно пострадали. Их доставили в больницу вертолетом.

Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла на 17-м километре. Столкнулись карета скорой помощи, "Лексус" и фура. Очевидцы рассказали, что "скорая" и иномарка врезались лоб в лоб и получили сильнейшие повреждения.

В МВД уточнили, что в ДТП пострадали три человека.

