В Подмосковье произошло крупное ДТП с участием скорой помощи

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На Щелковском шоссе столкнулись три автомобиля. Обошлось без жертв, но несколько человек сильно пострадали. Их доставили в больницу вертолетом.
Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный главк МВД.
Авария произошла на 17-м километре. Столкнулись карета скорой помощи, "Лексус" и фура. Очевидцы рассказали, что "скорая" и иномарка врезались лоб в лоб и получили сильнейшие повреждения.
В МВД уточнили, что в ДТП пострадали три человека.
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