В Подмосковье жестоко расправились с женщиной

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В городе Орехово-Зуево зарезали 37-летнюю жительницу Москвы. Ее тело с многочисленными ножевыми ранами найдено около села Хотеичи.
Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Полиция нашла убийц, которыми оказались двое жителей Шатуры. Выяснилось, что они пошли на преступление по "заказу".
"В качестве непосредственных исполнителей убийства оказались двое жителей Шатурского района 1995 и 2000 годов рождения, в качестве заказчика выступала 37-летняя москвичка, подруга убитой", – рассказали в ГСУ СКР.
Оказалось, что причиной убийства стала ревность.
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