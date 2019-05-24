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В Подмосковье жестоко расправились с женщиной

Москвичку убили по заказу ее подруги

В городе Орехово-Зуево зарезали 37-летнюю жительницу Москвы. Ее тело с многочисленными ножевыми ранами найдено около села Хотеичи.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полиция нашла убийц, которыми оказались двое жителей Шатуры. Выяснилось, что они пошли на преступление по "заказу".

"В качестве непосредственных исполнителей убийства оказались двое жителей Шатурского района 1995 и 2000 годов рождения, в качестве заказчика выступала 37-летняя москвичка, подруга убитой", – рассказали в ГСУ СКР.

Оказалось, что причиной убийства стала ревность.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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