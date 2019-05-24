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В Саранске загорелся банк

ЧП произошло на проспекте 70 лет Октября

Пожар случился в головном офисе Сбербанка.

Пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки в подвале, говорится на сайте ГУ МЧС по республике. В результате все этажи заволокло дымом.

Персонал эвакуировали, пострадавших нет, отмечает ФедералПресс. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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