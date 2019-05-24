В Саранске загорелся банк

Нибиру
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Пожар случился в головном офисе Сбербанка.
Пламя вспыхнуло из-за замыкания электропроводки в подвале, говорится на сайте ГУ МЧС по республике. В результате все этажи заволокло дымом.
Персонал эвакуировали, пострадавших нет, отмечает ФедералПресс. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.
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