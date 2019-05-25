В Саратовской области произошло страшное ДТП с микроавтобусом

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Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, который следовал из Оренбурга в Махачкалу, врезался в Volvo с полуприцепом и съехал в кювет. В результате аварии пострадали 11 человек, их отправили в больницу.
По предварительной версии, водитель микроавтобуса пытался обогнать другие машины. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе областного ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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