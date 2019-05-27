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В Одессе произошёл массовый побег заключенных из колонии

Фото: www.globallookpress.com
Люди подняли бунт "из-за плохих условий содержания"

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе произошел пожар.Заключенные воспользовались моментом и совершили побег.

По информации издания "Думская.net", беспорядки начались "из-за плохих условий содержания". При этом сообщается, что к горящему зданию стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Также известно о 15 беглецах, которые скрылись в частном секторе. Шестерых из них уже успели поймать.

Кроме того, по неподтвержденным полицией данным, несколько заключенных погибло.

Обстоятельства инцидента уточняются.


Андрей ДОВЛАТОВ
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