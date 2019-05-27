Нибиру
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В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе произошел пожар.Заключенные воспользовались моментом и совершили побег.
По информации издания "Думская.net", беспорядки начались "из-за плохих условий содержания". При этом сообщается, что к горящему зданию стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.
Также известно о 15 беглецах, которые скрылись в частном секторе. Шестерых из них уже успели поймать.
Кроме того, по неподтвержденным полицией данным, несколько заключенных погибло.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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