Люди подняли бунт "из-за плохих условий содержания"

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе произошел пожар.Заключенные воспользовались моментом и совершили побег.

По информации издания "Думская.net", беспорядки начались "из-за плохих условий содержания". При этом сообщается, что к горящему зданию стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Также известно о 15 беглецах, которые скрылись в частном секторе. Шестерых из них уже успели поймать.

Кроме того, по неподтвержденным полицией данным, несколько заключенных погибло.

Обстоятельства инцидента уточняются.



