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В ракету "Союз" попала молния при запуске

Фото: www.globallookpress.com
Инцидент запечатлели на видео

В ракету-носитель "Союз-2.1б" ударила молния во время полета.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео старта "Союза" с космодрома Плесецк, на котором видно, как ракета скрывается в облаках, и в этот момент в том районе мелькает молния (примерно 10-я секунда).

Источник "Интерфакса" ракетно-космической отрасли подтвердил, что разряд действительно пришелся на носитель. Впрочем, волноваться за его судьбу нет оснований.

"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал собеседник.

Начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук также признал факт инцидента, отметив, что стихия не причинила никакого вреда.

"Мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие",

– заявил он.

Как сообщает НСН, "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Глонасс-М" успешно разделились. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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