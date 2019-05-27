На жилой дом в Перми рухнул строительный кран. Подробности

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
В Перми случилось ЧП со строительным краном. Он рухнул прямо на двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. Данных о пострадавших пока нет.
В Сети тем временем появились первые фотографии с места происшествия. Их публикует группа "Мой город – Пермь!" ВКонтакте. В соцсети уточняется, что строение деревянное. Дом находится на улице Решетникова.
На портале 59.ru между тем отмечается, что кран на строительной площадке мог рухнуть из-за шторма. Комментариев от МЧС пока нет. Жильцы соседнего дома сообщают, что у них отключили свет.
Тем временем на место прибыли экстренные службы. Об этом пишет группа "Подслушано Гайва+Левый Берег|Орджо|Пермь" со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.
Новость дополняется.
Жители Незалежной останутся без средств к существованию
Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна