Вылет самолета "Аэрофлота" задержали из-за анонимного сообщения

Данные проверяют представители авиакомпании и правоохранители.

В аэропорт Шарль де Голль поступило некое сообщение, из-за которого задержали рейс из Парижа в Москву, пишет ТАСС. При этом содержание его пока неизвестно.

Пассажиров уже предупредили о задержке вылета, заявили в пресс-службе "Аэрофлота".

"...правоохранительные органы Франции совместно с представительством "Аэрофлота" проверяют поступившую информацию",

– говорится в сообщении.