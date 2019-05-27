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Аэропорт проверяет полиция: рейс из Парижа в Москву задержали

Фото: www.globallookpress.com
Вылет самолета "Аэрофлота" задержали из-за анонимного сообщения

Данные проверяют представители авиакомпании и правоохранители.

В аэропорт Шарль де Голль поступило некое сообщение, из-за которого задержали рейс из Парижа в Москву, пишет ТАСС. При этом содержание его пока неизвестно.

Пассажиров уже предупредили о задержке вылета, заявили в пресс-службе "Аэрофлота".

"...правоохранительные органы Франции совместно с представительством "Аэрофлота" проверяют поступившую информацию",

говорится в сообщении.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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