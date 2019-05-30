В Шереметьево совершил аварийную посадку SSJ. Подробности

На место выдвинулись пожарные расчеты

Только что в столичном аэропорту приземлился "Суперджет".

После аварийной посадки к самолету выехали пожарные расчеты – 10 автоцистерн. В аэропорт выехали спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информации о пострадавших пока нет.

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