Надувную конструкцию опрокинуло ветром

В столице Бурятии перевернулся надувной батут с детьми. В результате четверо получили травмы, а один из них находится в тяжелом состоянии.



Инцидент произошел около торгового центра, сообщает телеканал телеканал "360" со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следкома Дмитрия Столярова.

"Четверо получивших травмы несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет доставлены в лечебное учреждение. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии без сознания", – сказал Столяров.

По его словам, надувная конструкция была установлена с нарушениями – владельцы только лишь привязали ее веревками к двум столбам из автомобильных покрышек и бетона. По данным телеканала "МИР 24", хозяева аттракциона сбежали после случившегося.