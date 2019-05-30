Нибиру
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В столице Бурятии перевернулся надувной батут с детьми. В
результате четверо получили травмы, а один из них находится в тяжелом
состоянии.
Инцидент произошел около торгового центра, сообщает телеканал телеканал "360" со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следкома Дмитрия Столярова.
"Четверо получивших травмы несовершеннолетних в возрасте от двух до семи лет доставлены в лечебное учреждение. Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии без сознания", – сказал Столяров.
По его словам, надувная конструкция была установлена с нарушениями – владельцы только лишь привязали ее веревками к двум столбам из автомобильных покрышек и бетона. По данным телеканала "МИР 24", хозяева аттракциона сбежали после случившегося.
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