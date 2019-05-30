Россиянин жестоко убил односельчанина штакетиной от забора

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Два жителя Великоустюгского района Вологодской области повздорили, в результате конфликта один из них, оторвав от забора штакетину, ударил ею несколько раз собеседника. Пострадавший скончался от полученных травм.
Как сообщила пресс-служба СК по региону, подозреваемого в этом жестоком преступлении задержали. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о его аресте. Впрочем, дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) уже возбудили.
По информации агентства FlashNord, следователи выясняют, из-за чего мужчины, которые раньше не общались, поссорились.
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