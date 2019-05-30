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Пьяный россиянин утонул в Подмосковье

Обычный пикник обернулся настоящей драмой

Семейная пара решила отдохнуть на берегу канала им. Москвы в Дмитрове. Во время досуга влюбленные употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина решил искупаться, но утонул.

Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", спасатели искали тело пострадавшего в течение нескольких дней, но недавно неизвестный сообщил о том, что нашел мужчину без признаков жизни, которым и оказался пропавший. 

Полина ИВАНОВА
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