Пьяный россиянин утонул в Подмосковье

Обычный пикник обернулся настоящей драмой

Семейная пара решила отдохнуть на берегу канала им. Москвы в Дмитрове. Во время досуга влюбленные употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина решил искупаться, но утонул.

Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", спасатели искали тело пострадавшего в течение нескольких дней, но недавно неизвестный сообщил о том, что нашел мужчину без признаков жизни, которым и оказался пропавший.