Россиянин проведет в колонии строгого режима 9 лет и 1 месяц

Жителя Сямженского района Вологодской области признали виновным в убийстве соседа. Пенсионер застрелил мужчину из-за земельного спора, который длился между ними несколько лет.

Как передает агентство FlashNord, последней каплей для россиянина стал инцидент с козлом соседа. Животное попало на его территорию и принялось есть насаждения. По информации пресс-службы СК по региону, осужденный выстрелил наповал с расстояния больше 10 метров.