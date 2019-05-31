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В Вологодской области осудили пенсионера-убийцу

Россиянин проведет в колонии строгого режима 9 лет и 1 месяц

Жителя Сямженского района Вологодской области признали виновным в убийстве соседа. Пенсионер застрелил мужчину из-за земельного спора, который длился между ними несколько лет.

Как передает агентство FlashNord, последней каплей для россиянина стал инцидент с козлом соседа. Животное попало на его территорию и принялось есть насаждения. По информации пресс-службы СК по региону, осужденный выстрелил наповал с расстояния больше 10 метров. 

Полина ИВАНОВА
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