На Новой Риге произошло смертельное ДТП

Мужчину сбила "Газель"

Две легковушки столкнулись на Новорижском шоссе в пятницу, 31 мая. Когда водители вышли из своих автомобилей обсудить ДТП и выставить знак аварийной остановки, на одного из них наехала несущаяся на полной скорости "Газель".

Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", пострадавшего пытались спасти прибывшие на место происшествия врачи, но он скончался от полученных травм.