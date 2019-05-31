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На Новой Риге произошло смертельное ДТП

Мужчину сбила "Газель"

Две легковушки столкнулись на Новорижском шоссе в пятницу, 31 мая. Когда водители вышли из своих автомобилей обсудить ДТП и выставить знак аварийной остановки, на одного из них наехала несущаяся на полной скорости "Газель".

Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", пострадавшего пытались спасти прибывшие на место происшествия врачи, но он скончался от полученных травм. 

Полина ИВАНОВА
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