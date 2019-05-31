Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянка умерла от стиральной машинки

Девушку, вероятно, ударило током

Жительница города Азнакаево в республике Татарстан умерла страшной смертью. По предварительной версии, прорвался шланг от стиральной машины, из-за чего разлилась вода, а девушка попыталась не затопить соседей, но ей этого не удалось.

Россиянка, как сообщается на сайте СК по республике, скорее всего, получила удар током, убирая воду, и скончалась. По информации агентства "ФедералПресс", соседи снизу пытались узнать, почему их затапливают, и услышали крик, подойдя к ее квартире. Вызванные спасатели проникли в помещение, обнаружив там тело хозяйки. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Обманули: Белоруссию "кинули" с рублями

Батька оказался диктатором поневоле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей