Россиянка умерла от стиральной машинки

Девушку, вероятно, ударило током

Жительница города Азнакаево в республике Татарстан умерла страшной смертью. По предварительной версии, прорвался шланг от стиральной машины, из-за чего разлилась вода, а девушка попыталась не затопить соседей, но ей этого не удалось.

Россиянка, как сообщается на сайте СК по республике, скорее всего, получила удар током, убирая воду, и скончалась. По информации агентства "ФедералПресс", соседи снизу пытались узнать, почему их затапливают, и услышали крик, подойдя к ее квартире. Вызванные спасатели проникли в помещение, обнаружив там тело хозяйки.