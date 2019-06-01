Люди боятся радиации: Дзержинск накрыла паника после взрыва на оборонном заводе

В Сети появляются пугающие сообщения

Спасатели предупредили, что взрывы могут повториться.

Жители Дзержинска, где сегодня днем прогремели взрывы на оборонном заводе "Кристалл", запаниковали. В соцсетях прошел слух, что на предприятии производится ядерное оружие. Люди боятся радиации.

Напомним, ранее стало известно, что ЧП произошло в цехе по производству тротила. По предварительной версии, причиной стало нарушение технологии. Взрывы были такой силы, что в домах выбило стекла. На заводе начался пожар. Очевидцы делятся страшными кадрами, где видно, как клубы черного дыма поднимаются над городом.

"ПОШЕЛ ЗАПАХ ПО ДЗЕРЖИНСКУ, ОН ОПАСЕН?? НА УЛИЦУ ВЫХОДИТЬ МОЖНО???" "В Чернобыле так же говорили – угрозы для населения нет. Опомнились только когда у людей кожа отслаиваться начала",

– пишут напуганные жители в группе "Подслушано Дзержинск" ВКонтакте.



Тем временем в оперативном штабе местных жителей призывают не поддаваться панике. Никаких "ядерных снарядов" на заводе не производится, радиация городу не грозит.

"Это слухи, не верьте. Радиации нет, снарядов таких нет, людей просто пугают",

– приводит телеграм-канал "неДума" слова спасателя.





