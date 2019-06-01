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Смертельная связь: любовницу главы подмосковного района задушили

Фото: www.globallookpress.com
Чиновника подозревают в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали. По предварительной версии, женщину выманили на свидание в безлюдное место и задушили. Причиной могла стать ревность.

Кулакова подозревают в убийстве 39-летней заместительницы председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Как пишут СМИ, у общественницы и чиновника была любовная связь.

"Начали пробивать её связи, друзей и знакомых. И сразу несколько человек в райадминистрации сообщили, что погибшая женщина была любовницей 44-летнего главы Раменского района Андрея Кулакова. Об этом знали очень многие",

сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

О задержании Кулакова стало известно вчера вечером.

По предварительным данным, Исаенкову убили в ночь на 2 мая. Ее тело нашли в салоне автомобиля. Там оно пролежало больше суток. К женщине Кулаков "испытывал личные неприязненные отношения", сообщили ТАСС в СК.

Вину чиновник не признал. Он заявил, что был на работе 2 мая, а женщину видел в последний раз 29 апреля.  Как стало известно накануне, Кулаков досрочно подал в отставку 29 мая.

Подозреваемого в убийстве любовницы экс-главу Раменского района проверили на полиграфе, пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка СК Евгению Кирюшину. Виновность, по словам собеседницы агентства, подтвердилась.

"Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова",

говорится в сообщении.

Трагедию прокомментировал коллега Исаенковой. В беседе с РЕН ТВ он отметил, что способ убийства наводит на мысли о близких отношениях между жертвой и убийцей.

"Просто так человека нельзя задушить. Вы понимаете, что проще воткнуть нож, оглушить каким-то предметом, а чтобы задушить, должны быть доверительные отношения между людьми. Я сразу предположил, что здесь какая-то интрига, замешанная на чувствах, на любви или страсти",

заявил он.

По сведениям телеканала, причиной расправы могла стать ревность Кулакова из-за нового молодого приятеля Исаенковой. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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