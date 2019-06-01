Появился список пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

Два человека пропали без вести

Три взрыва прогремели сегодня днем на оборонном заводе "Кристалл".

Число пострадавших растет. Данные СМИ пока разнятся. Так, ранее сообщалось о 19 пострадавших. Позже появилась информация о 22-х. Такие сведения приводит телеграм-канал 112 и публикует предварительный список тех, кто попал в больницу.

Тем временем РИА Новости со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова пишет, что двое человек после взрывов в Дзержинске пропали без вести. Представитель экстренных служб сообщил информагентству, что к этой минуте госпитализированы 18 человек, из них один – в тяжелом состоянии.